Hande Erçel Hakkında Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltı

Ünlü Oyuncu Havalimanında Gözaltına Alındı

Bir süredir eğitim amacıyla yurt dışında bulunan Erçel, Türkiye’ye dönüş yaptığı esnada havalimanında polis ekipleri tarafından karşılanarak emniyete götürüldü.

Adli Tıp Kurumu’na Sevk Edildi

Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerine başlanan oyuncunun ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından Erçel, gerekli tetkiklerin yapılması, saç ve kan örneklerinin incelenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Soruşturma süreci titizlikle devam ediyor.

"Konuyu Basından Öğrendim" Demişti

Öte yandan, Hande Erçel hakkında çıkan gözaltı kararıyla ilgili daha önce bir açıklamada bulunmuştu. Yaklaşık bir aydır eğitim nedeniyle yurt dışında olduğunu belirten ünlü oyuncu, hakkındaki iddiaları ve yakalama kararını basından öğrendiğini ifade etmişti. Erçel o dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye dönüp gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.