ADEKALP Platformu Başkanı Zeynel Abidin Şenlik tarafından yapılan açıklamada, platform bünyesinde faaliyet gösteren engelli derneklerinin katılımıyla düzenlenecek programın 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.30'da Yeni Meydan'da, eski valilik karşısındaki 56 Evler Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Basın açıklamasında, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı kaydedildi.
Platform tarafından yapılan davette, tüm Adıyaman halkı etkinliğe davet edilerek, kamuoyunda engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Kaynak: Perre Haber Ajansı