ABD tarafından sunulan 15 maddelik çözüm önerisine ilişkin resmi yanıtını aracılar vasıtasıyla ileterek; saldırıların durdurulması, tazminat ve Hürmüz Boğazı'nda egemenlik garantisi talep etti.

İran basınına konuşan bir yetkili, Washington yönetiminin sunduğu 15 maddelik teklife yönelik Tahran'ın resmi cevabının arabulucular üzerinden teslim edildiğini aktardı. Habere göre Tahran'ın karşı talepleri arasında; suikast ve saldırıların durdurulması, savaşın tekrarlanmaması, yaşanan kayıplar için tazminat güvencesi verilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin resmen tanınması şartları yer aldı.

"ABD Vakit Kazanmaya Çalışıyor"

Washington'ın diplomasi adımlarını "üçüncü aldatmaca" olarak nitelendiren İranlı yetkili, ABD'nin asıl niyetinin barış olmadığını iddia etti. Yapılan değerlendirmede, ABD'nin müzakere söylemlerini kullanarak uluslararası arenada barışçıl bir profil çizmeye çalıştığı, dünya genelindeki petrol fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflediği ve olası bir kara işgali için hazırlık süresi kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.

