Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, son günlerde dijital platformlarda yer alan yardım iddialarının asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye yönelik dolandırıçılık faaliyetleri olabileceğine dikkat çekildi.

"Hukuki Süreç Başlatıldı"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz."

Doğru Bilgi İçin Resmi Kanallar İşaret Edildi

Bakanlık, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları konusunda uyararak; sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar hakkındaki güncel ve doğru bilgilere yalnızca bakanlığın resmi internet sitesi ve onaylı sosyal medya hesapları üzerinden itibar edilmesi gerektiğini belirtti.

HABER KAYNAK/ANKARA / TEKHA