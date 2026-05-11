6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü Pamuklu mezrasında büyük yıkım yaşandı. Mezrada bulunan 76 evden 73’ü depremde ağır hasar alırken, depremzedeler için sarp kayalıklar üzerine inşa edilen yeni köy evleri yaşamın yeniden başladığı adres oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 110 köy evi, hem Pamuklu mezrası sakinleri hem de Kaşlıca Köyü’nde evi yıkılan vatandaşlar için hazırlandı. Tut ilçesinin en büyük köylerinden biri olan yaklaşık bin 500 nüfuslu Kaşlıca Köyü’nün batı kısmında inşa edilen konutlar, doğa manzarasıyla da dikkat çekiyor.

Deprem sonrası neredeyse tamamen boşalan Pamuklu mezrasında yaşanan acının ardından, yeni yapılan evlerde yeniden çocuk sesleri yükselmeye başladı. Sarp kayalıkların üzerine kurulan köy konutları hem güvenli yapısıyla hem de bulunduğu konumla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sundu.

76 Evden 73’ü Yıkıldı

Kaşlıca Köyü Muhtarı Hüseyin Atalay, depremde mezranın büyük bölümünün yıkıldığını belirterek yaşanan süreci anlattı.

Atalay, “Çok ağır bir deprem geçirdik. Yaklaşık 76 haneli mezrada sadece 3 ev kaldı, 73 hanemiz yıkıldı. Pamuklu mezrasını bu bölgeye taşıdık. Devletimizin imkanlarıyla sağlıklı ve huzurlu evlere kavuştuk” dedi.

Depremzedeler Yeni Evlerinde Yaşama Tutundu

Yeni yapılan köy evlerinin bölge halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten vatandaşlar, deprem sonrası yeniden güvenli yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.