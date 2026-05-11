Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Abdulmusa Caddesi ile Esentepe TOKİ Yolu arasında devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, Abdulmusa Caddesi ile Esentepe TOKİ Yolu arasındaki bölgede yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi aldı.

Kentte uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmeyi hedeflediklerini belirten Tutdere, güçlü altyapının güvenli bir şehirleşmenin temel unsuru olduğunu ifade etti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü kaydeden Tutdere, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PERRE