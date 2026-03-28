108 Noktada Kapsamlı Bakım

Çalışmalar kapsamında ağaç budama, çim biçme ve genel peyzaj düzenlemeleri titizlikle sürdürülürken, yeşil alanların daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Parklardaki çocuk oyun grupları, oturma bankları, kamelyalar ve sulama sistemleri de ekipler tarafından tek tek gözden geçirilerek bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Yürüyüş Yolları Onarılıyor

Yürüyüş yollarında yapılan iyileştirmelerle birlikte parkların hem güvenli hem de konforlu kullanım alanlarına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Belediye ekipleri, bahar aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu alanları daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirmek için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yabani Otla Mücadele Sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ise yabani otla mücadele kapsamında kaldırım kenarları, kavşaklar, refüjler ve yeşil alanlarda yoğun çalışma yürütüyor. Özellikle kent estetiğini olumsuz etkileyen yabani otların temizlenmesiyle, şehir genelinde daha düzenli bir görünüm sağlanması hedefleniyor.

Tutdere: 'Parklarımızı Yaşam Alanı Olarak Görüyoruz'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, park ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Baharın gelişiyle birlikte park ve yeşil alanlarımızda kapsamlı bir bakım ve yenileme süreci başlattık. Vatandaşlarımızın nefes aldığı bu alanları daha temiz, güvenli ve kullanışlı hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor. Çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebildiği parklar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kentimizin her noktasında yeşil alanlarımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE