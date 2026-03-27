

Orta Doğu'daki Gerilim Avrupa'da Pompa Fiyatlarını Vurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun güncel verilerine göre, 23 Şubat haftasında AB genelinde 1,64 avro olan benzinin litre fiyatı ve 1,59 avro olan dizelin litre fiyatı, bölgedeki çatışmaların etkisiyle hızla tırmandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki Ticaret Durma Noktasına Geldi

28 Şubat'ta başlayan savaş süreci, petrol ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları durma noktasına getirdi. Bu stratejik aksama, küresel petrol fiyatlarında keskin artışlara yol açarken, artışlar Avrupa'daki tüketicilere doğrudan yansıdı. 23 Mart itibarıyla AB genelinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,88 avroya, dizelin litre fiyatı ise 2,03 avroya yükseldi. Bu tablo, benzinde yüzde 14,6, dizelde ise yüzde 28,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Almanya ve Fransa'da Sert Fiyat Hareketliliği

Kıtadaki en büyük ekonomilerde de durum benzerlik gösteriyor. Almanya'da savaş öncesi 1,82 avro olan benzin 2,07 avroya, 1,73 avro olan dizel ise 2,13 avroya çıktı. Fransa'da ise benzinin litresi 1,97 avroya, dizelin litresi 2,11 avroya ulaşarak savaş öncesine göre ciddi bir artış kaydetti. İtalya, İspanya ve Belçika gibi ülkelerde de özellikle dizel fiyatlarındaki artış oranının yüzde 30'ları aşması dikkat çekti. İngiltere'de ise benzinin litresi 1,49 sterline, dizelin litresi ise 1,76 sterline yükselerek enerji maliyetlerindeki baskıyı artırdı.

Muhabir: Adıyamanlılar Net