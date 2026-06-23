Türk Kızılay tarafından depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürütülen "İyilikle Pişen Hayatlar" projesinin 9'uncu atölyesi İstanbul'da gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden gelen 20 kadın, iki gün süren program kapsamında alanında deneyimli şeflerle bir araya gelerek mutfak becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Proje ile kadınların mesleki yetkinliklerinin artırılması ve istihdam imkanlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki kadınların güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla daha önce Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Bursa ve Antalya'da düzenlediği aşçılık atölyelerine İstanbul'da bir yenisini ekledi.

Programın ilk gününde Türk Kızılay Bağcılar Aşevi'nde Şef Esra Tokelli rehberliğinde temel mutfak teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verildi.

Atölyenin ikinci gününde ise katılımcılar, MYK Gastro Arena'da ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile buluşarak profesyonel mutfak uygulamaları, pişirme teknikleri ve sunum süreçleri hakkında eğitim aldı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çalışkan, projenin depremden etkilenen kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi ve istihdam olanaklarına erişimlerini artırmayı amaçladığını söyledi.

Programa gönüllü olarak destek veren Şef Mehmet Yalçınkaya ise Kızılay'ın zor zamanlarda toplumun yanında yer alan önemli bir kurum olduğunu belirterek projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Atölye sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, program Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.