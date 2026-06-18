İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Karaal’ın bulunması ve olayın aydınlatılması amacıyla kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre olay, 17 Haziran tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Erhan Karaal, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından alıkonuldu. Olayın ardından Karaal’dan haber alınamadığı öne sürüldü.

Yaşanan gelişme üzerine güvenlik güçleri bölgede çalışma başlatırken, Karaal’ın bulunması ve olaya karıştığı iddia edilen kişilerin tespit edilmesi için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Erhan Karaal ile ilgili ulaşılan bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelendiği, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkili makamların soruşturmanın seyriyle ilgili ilerleyen süreçte yeni açıklamalarda bulunması beklenirken, Erhan Karaal’a ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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