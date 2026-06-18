DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "geçiş hukuku" veya "çerçeve yasa" olarak ifade edilen düzenlemelerin Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi gerektiğini belirtti. Sürecin yasal güvenceye kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Doğan, Meclis'in gerekli düzenlemeler için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, öğretmenlerin Ankara’daki eylemleri, yasal düzenleme tartışmaları, İmralı heyetinin temasları ve DEM Parti’nin kongre hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerine değinen Doğan, özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. DEM Parti olarak güvenceli çalışma hakkını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında yasal düzenlemelere geniş yer ayıran Doğan, sürecin ilerleyebilmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirilen görüşmelerde de bu konuların ele alındığını ifade eden Doğan, yasal düzenlemeler konusunda takvimin netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Doğan, Meclis Başkanlığı'nın siyasi partiler arasında ortak bir çalışma zemini oluşturmasının önemine işaret ederek, yalnızca zamanlama konusunda değil, atılacak adımlar konusunda da ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın Temmuz ayında gündeme alınmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirterek, bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında Abdullah Öcalan’ın koşullarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Doğan, görüşme ve iletişim imkanlarına ilişkin tartışmaların netliğe kavuşturulması gerektiğini söyledi. İmralı heyetinin temaslarının devam ettiğini belirten Doğan, farklı kesimlerle görüşmelerin sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan DEM Parti'nin 5’inci Olağan Kongresi’nin 20 Eylül’de Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıklayan Doğan, kongre hazırlıklarının çeşitli konferanslarla devam edeceğini bildirdi.

Adıyamanlılar Net olarak Türkiye gündemindeki siyasi gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

Kaynak : PERRE