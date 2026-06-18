Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliği kapsamında öğrenciler sinema gösteriminde bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar animasyon filmi izlerken çeşitli aktiviteler ve ikramlarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Yenişehir İlkokulu, Yenişehir Ortaokulu öğrencileri ile Yukarı Çöplü Deprem Konutları'nda yaşayan çocuklar için "Yürüyen Şato" isimli animasyon filminin gösterimi yapıldı.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler sinema keyfi yaşarken, gösterime yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca çocukların eğlenceli vakit geçirdiği gözlendi.

Sinema gösteriminin ardından Gençlik Merkezi ekipleri tarafından öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılırken pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Gölbaşı Gençlik Merkezi yetkilileri, yaz dönemi boyunca çocukları sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, öğrencilerin farklı etkinliklerde bir araya gelerek verimli zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

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Kaynak : PERRE