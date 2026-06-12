Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Yaklaşık 3 yıldır kılık değiştirerek saklandığı belirlenen şahsın izine Hilvan'da ulaşıldı.

Adıyamanlılar net sitesi olarak aldığımız bilgilere göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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