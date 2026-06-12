Şanlıurfa'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Eyyübiye ilçesinde yapılan uygulamada yüzlerce kişi ve araç denetlenirken, güvenlik çalışmalarına geniş kapsamlı şekilde devam edildi.

Gelen son bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 4 noktada ve ring halinde yapılan uygulamada 653 şahıs ile 170 araç sorgulandı.

Denetimlerde ayrıca kurallara uymadığı belirlenen bir araç trafikten men edilirken, uygulamaların kent genelinde sürdürüleceği bildirildi.

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