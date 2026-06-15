Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gazeteci Hüseyin Bozkurt'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, saldırıya karıştığı belirlenen diğer kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ardından başlatılan incelemede, saldırıyı gerçekleştiren grup içerisinde yer aldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Saldırının, Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen bir tekneyle ilgili haberin ardından yaşandığı belirtildi. İddiaya göre haberi servis eden kişinin İHA muhabiri Hüseyin Bozkurt olduğunu öne süren bazı tekneciler, önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulundu.

Daha sonra yaklaşık 20 kişiden oluşan grubun gazeteci Hüseyin Bozkurt'a sopalarla saldırdığı, aracına zarar verdiği ve takip ettikleri araca silahla ateş açtığı iddia edildi.

Yaşanan saldırıda gazeteci Hüseyin Bozkurt ile yanında bulunan 3 kişi yara almadan kurtulurken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şanlıurfa Valiliği, daha önce Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan bir tur teknesindeki ziyaretçilerin Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmenin ardından yaşanan saldırıyla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

Adıyamanlılar Net olarak soruşturmaya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.