Adıyaman Belediyesi, çocukların yaz tatilini spor, eğitim ve sosyal etkinliklerle değerlendirebilmesi amacıyla Yaz Okulları 2026 programını başlatıyor. Bu yıl kapsamı genişletilen programda yüzmeden futbola, basketboldan tenise kadar birçok branşta eğitim verilecek. Belediye, yaz dönemi boyunca en az 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Çocuk Dostu Adıyaman" vizyonu kapsamında hazırlanan yaz okullarıyla çocukların deprem sonrası sosyal hayata daha güçlü katılım sağlaması, sporla buluşması ve güvenli ortamlarda verimli bir yaz geçirmesi amaçlanıyor.

Bu yıl yeni branşların da eklendiği yaz okullarında yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis ve çocuk zumba eğitimleri verilecek.

Yaz okullarına kayıtlar 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Eğitimler ise 30 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Kayıt sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların yaz tatilini yeni beceriler kazanarak, spor yaparak ve sosyal etkinliklere katılarak geçirmelerinin önem taşıdığını belirtti.

Tutdere, bu yıl yaz okullarının kapsamının genişletildiğini ve hedeflerinin en az 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade ederek, deprem sonrası çocukların yeniden umutla, neşeyle ve güvenli ortamlarda bir araya gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Yaz okulları kayıt işlemleri Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak. Program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0416 227 02 45 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşabilecek.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizdeki eğitim, spor ve sosyal etkinliklere ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.