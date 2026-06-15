Gaziantep'te 2023 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında iş yerinin önünde bulunduğu sırada isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Selçuk Dayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mehmet T., "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, dosyadaki deliller, tanık anlatımları ve savcılık mütalaasını değerlendirerek hükmünü verdi.

Duruşmaya Selçuk Dayan'ın ailesi, taraf avukatları, sanıklar ve sanık müdafileri katıldı. Aile, sorumluların cezalandırılmasını talep ederken, savcılık mütalaasında çeşitli sanıklar hakkında farklı suçlardan ceza isteminde bulundu.

Savcı, sanık Mehmet T.'nin Mehmet D.'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs", Selçuk Dayan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ise "olası kastla kasten öldürme" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan mahkumiyet isteminde bulunuldu.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonucunda sanık Mehmet T.'ye "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Mehmet T. ayrıca yaralama ve silah suçlarından toplam 2 yıl 24 gün hapis cezası ile 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyada yargılanan sanıklardan Fevzi S., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mehmet D. ise kasten yaralamaya teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 2 ay 24 gün hapis cezası ile 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Seyfettin K., Cuma K. ve Seydi S. hakkında ise üzerlerine atılı suçların sabit görülmemesi nedeniyle beraat kararı verildi. Mahkeme ayrıca bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine ve olayda kullanılan silahlarla delillerin müsaderesine hükmetti.

Dava konusu olay, 11 Kasım 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, iş yerinin önünde bulunan ve olayla ilgisi olmayan 29 yaşındaki Selçuk Dayan boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Dayan, verdiği 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Adıyamanlılar Net olarak davaya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.