Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yaşandı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen şahsa, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan şahıs için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırma başlatıldı.

Adıyamanlılar Net olarak kazayla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.