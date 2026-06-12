Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'e ait Antep fıstığı bahçesinde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, aşı kalemi olarak kullanılan 174 adet kesilmiş fıstık dalını çaldıkları tespit edildi.

Gelen bilgilere göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (TİGEM) ait Antep fıstığı bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, devriye görevi yapan Ceylanpınar Merkez Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, fıstık ağaçlarının bulunduğu bölgede E.D., A.Y. ve İ.H.D. isimli 3 şahsı yakaladı. Şahısları kontrol eden ekipler, 174 adet fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş fıstık dalı çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyamanlılar Net