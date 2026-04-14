Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Meslek Lisesi'nde 14 Nisan 2026 sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yaşamına son verdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 2007 doğumlu Ö.K. isimli şüpheli, pompalı tüfekle okul binasına girerek rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan bazı kişiler kendi imkânlarıyla okuldan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın saat 09.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, yaralılardan 4'ünün öğretmen, 1'inin polis memuru ve 1'inin kantin işletmecisi olduğunu açıkladı. Şıldak, 'Olayda 16 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı' dedi.

Yaralılardan 12'sinin Siverek'te tedavisinin sürdüğü, durumu daha ciddi olan 4 kişinin ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca 9. sınıfta eğitim gördükten sonra açık öğretim lisesine geçtiği öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından okul içerisinde sıkıştırılan şüphelinin intihar ettiği belirtildi.

Yaralılardan öğretmen C.E.'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PERRE