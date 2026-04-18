Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor.

Bugün kent genelinde geceden beri devam eden yağışların etkili olmaya devam edeceği meteoroloji raporlarında yer alırken yağışların yarın ve hafta içi belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

19 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/19derece

Besni 9/ 13 derece

Çelikhan 6/14derece

Gerger 12/18 derece

Gölbaşı 10/17 derece

Kahta 13/19 derece

Samsat 10/19 derece

Sincik 9/ 12 derece

Tut 9/15 derece

20 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 20 derece

Besni 9/ 16 derece

Çelikhan 6/15 derece

Gerger 9/19 derece

Gölbaşı 7/19 derece

Kahta11/20 derece

Samsat 10/19 derece

Sincik 7/ 13 derece

Tut 8 /17 derece

