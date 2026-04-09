Adıyaman'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre 9 Nisan Perşembe gününden itibaren başlayan yağmur, hafta sonu boyunca aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 15 ila 17 derece arasında değişmesi beklenirken, gece saatlerinde ise 9-11 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek seviyelerde olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği belirtiliyor.
Yağışlı havanın 12 Nisan Pazar gününe kadar etkili olacağı öngörülürken, 13 Nisan Pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklığın 16 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Yetkililer, özellikle hafta boyunca etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
9 Nisan'da ilçelerdeki hava durumu:
Besni 8/ 12 derece
Çelikhan 2/12 derece
Gerger 7/15 derece
Gölbaşı 7/15 derece
Kahta 11/17 derece
Samsat 9/18 derece
Sincik 6/ 11 derece
Tut 6/13 derece
10 Nisan'da ilçelerdeki hava durumu:
Besni 9/ 12 derece
Çelikhan 6/12 derece
Gerger 8/13 derece
Gölbaşı 10/14 derece
Kahta 12/15 derece
Samsat 9/16 derece
Sincik 5/ 8 derece
Tut 8 /12 derece
Kaynak : PERRE