Adıyaman'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre 9 Nisan Perşembe gününden itibaren başlayan yağmur, hafta sonu boyunca aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 15 ila 17 derece arasında değişmesi beklenirken, gece saatlerinde ise 9-11 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek seviyelerde olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Yağışlı havanın 12 Nisan Pazar gününe kadar etkili olacağı öngörülürken, 13 Nisan Pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklığın 16 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta boyunca etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

9 Nisan'da ilçelerdeki hava durumu:

Besni 8/ 12 derece

Çelikhan 2/12 derece

Gerger 7/15 derece

Gölbaşı 7/15 derece

Kahta 11/17 derece

Samsat 9/18 derece

Sincik 6/ 11 derece

Tut 6/13 derece

10 Nisan'da ilçelerdeki hava durumu:

Besni 9/ 12 derece

Çelikhan 6/12 derece

Gerger 8/13 derece

Gölbaşı 10/14 derece

Kahta 12/15 derece

Samsat 9/16 derece

Sincik 5/ 8 derece

Tut 8 /12 derece

Kaynak : PERRE