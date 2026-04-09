Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşerken, hafta sonu da dahil olmak üzere birçok bölgede kar ve sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu ve Ege'de gece sıcaklıklarının eksilere inmesi, zirai don riskini beraberinde getirecek.

Kar ve Buzlanma Riski

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşacak. Erzurum, Ardahan, Bingöl, Kars, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar ve yağış bekleniyor. Gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşmesi yollarda buzlanma ve don olaylarını artıracak. Sürücüler, Bolu, Erzurum ve Kars gibi dağlık güzergahlarda zincir ve çekme halatı bulundurmalı.

Güney ve Güneydoğu İçin Sel Alarmı

Adana, Hatay, Kahramanmaraş ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı tedbir alınması gerekiyor. Rüzgar hızı bazı bölgelerde 40-60 km/saat seviyelerine ulaşacak.

Batıda Sis Tehlikesi

Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Köprü ve tünel geçişlerinde görüş mesafesi azalacağından sürücüler dikkatli olmalı. Batı illerinde sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Elazığ.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının etkisiyle karla karışık yağmur ve kar yağışlarının İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde devam edeceğini duyurdu. Çığ ve sel riskine karşı özellikle dağlık ve yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

