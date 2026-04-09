Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettiklerini söyledi. 722 metrekarelik alana kurulan tek katlı taziye evi, 606 metrekare kullanım alanıyla modern, depreme dayanıklı ve kadın-erkek bölümleri ayrı olarak tasarlandı.

Adıyaman Belediyesi, İmamağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evini hizmete sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin belediyenin kendi imkân ve bütçesiyle hayata geçirildiğini ve kısa süre içerisinde açılacağını belirtti.

'Vatandaşın İhtiyacına Uygun Tasarlandı'

Taziye evi, 722 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 606 metrekarelik kullanım alanına sahip tek katlı bina, depreme dayanıklı olarak planlandı. Kadın ve erkek bölümleri ayrı düzenlendi. Sosyal alanlar ise mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlandı.

'Taziye Evlerinin Sayısı 24'e Yükseldi'

Başkan Tutdere'nin göreve başlamasının ardından 3 taziye evi tamamlanarak hizmete sunuldu. Yapımı süren ve proje aşamasında olan 5 yeni taziye eviyle birlikte kent genelindeki toplam taziye evi sayısı 24'e yükseldi.

İmamağa Taziye Evi'nin çevre düzenlemesi ve otopark alanı da tamamlandı. Açılış için son hazırlıklar yapılıyor.

Başkan Tutdere yaptığı açıklamada, 'İmamağa Mahallemizde uzun süredir ihtiyaç duyulan taziye evimizi kendi imkânlarımızla tamamladık. Hemşehrilerimizin acı günlerinde bir araya gelebileceği, düzenli ve sağlıklı bir ortam oluşturduk. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz. İmamağa Taziye Evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

