Yoğun katılımın olduğu genel kurulda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, mevcut başkan Zeki Dişkaya güven tazeledi.
Genel kurul toplantısında divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan seçim sonucunda cemiyetin yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu.
Adıyaman basınının gelişimi, gazetecilerin mesleki dayanışması ve kentte yürütülecek çalışmaların ele alındığı genel kurulun birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığı belirtildi.
AGC Yönetim Kuruluna Seçilen Asil Üyeler
Zeki Dişkaya
Yusuf Dündar
Mahmut Hallaç
Tarık Önder
Hasan Kaya
Necmettin Gündüz
Hakan Çalışkan
Mustafa Alkuş
Ramazan Yavuz
İsmail Kaya
Yunus Yaşar
Mehmet Ünsal Sönmüş
Tekin Binzet
Ahmet Çelik
Burak Cansel Çolak
Halil Metin Harikçi
Gafar Çur
Zekiye Kılınç
Emin Tezerdi