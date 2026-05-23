Yoğun katılımın olduğu genel kurulda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, mevcut başkan Zeki Dişkaya güven tazeledi.

Genel kurul toplantısında divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan seçim sonucunda cemiyetin yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu.

Adıyaman basınının gelişimi, gazetecilerin mesleki dayanışması ve kentte yürütülecek çalışmaların ele alındığı genel kurulun birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığı belirtildi.

AGC Yönetim Kuruluna Seçilen Asil Üyeler

Zeki Dişkaya

Yusuf Dündar

Mahmut Hallaç

Tarık Önder

Hasan Kaya

Necmettin Gündüz

Hakan Çalışkan

Mustafa Alkuş

Ramazan Yavuz

İsmail Kaya

Yunus Yaşar

Mehmet Ünsal Sönmüş

Tekin Binzet

Ahmet Çelik

Burak Cansel Çolak

Halil Metin Harikçi

Gafar Çur

Zekiye Kılınç

Emin Tezerdi