Adıyaman'da Milli Aile Haftası kapsamında düzenlenen 'Üç Kuşak Buluşması' programında çocuklar, ebeveynler ve büyükler aynı sofrada buluştu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, aile bağlarının güçlendirilmesi, kuşaklar arası iletişimin artırılması ve milli-manevi değerlerin yaşatılması amaçlandı.

Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Emine Karataş, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, büyüklerin hayat tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Samimi sohbetlerin yaşandığı etkinlikte çocuklar, büyükleriyle birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, katılımcılar da aile içi dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye genelinde Milli Aile Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Üç Kuşak Bir Sofra' buluşmalarının, aile bağlarını kuvvetlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediği ifade edildi.