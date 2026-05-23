Adıyaman Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi'nde bulunan 2226 No'lu Sokak'ta meydana gelen yol deformasyonlarının, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt yama ve yenileme çalışmalarıyla giderildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Caddesi'nde de altyapı çalışmaları sonrası oluşan hasarların onarımına devam edildiği ifade edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asfalt yama ve yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, çalışmaların ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
