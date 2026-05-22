Teknoloji ve bilim odaklı çalışmaların kamuoyuyla buluşturulduğu etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler sergilenirken, açılışta konuşan Teknokent Koleji Kurucusu, eğitimci ve iş insanı Mustafa Yılmaz, etkinliğin yalnızca bir bilim şenliği olmadığını, aynı zamanda geleceğe yapılan yatırımın somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

'Bu programları deprem şehitlerimize armağan ediyoruz'

Teknokent-Fest'in ilk olarak 2022 yılında başlatıldığını belirten Mustafa Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencileri anarak duygusal mesaj verdi.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Adıyaman Teknokent Koleji'nin dördüncü geleneksel Teknokent Fest şenliğindeyiz. Öncelikle ben burada emek veren değerli öğrencilerimize ve eğitmenlerimize ve katılımlarından dolayı değerli velilerimize ve il protokolümüze sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Biz depremden önceki dönemde başlatmıştık yani 2022'de ve bundan sonra yaptığımız bütün programlara da biz deprem şehitlerimize armağan ediyoruz. Çünkü biz depremde 5 tane öğretmenimizi ve 23 tane öğrencimizi ailesiyle beraber kaybettik. Burada tekrardan onları anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim bir daha da bu coğrafyaya, bu topraklara bu felaketi yaşatmasın.'

'Burada teknolojiyi, bilimi ve geleceği konuşuyoruz'

Etkinliğin temel amacının bilimsel düşünceyi ve üretkenliği teşvik etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların gelecek adına umut verdiğini söyledi.

'Biz burada Teknokent Fest'te ne konuşuyoruz? Biz burada teknolojiyi konuşuyoruz, bilimi konuşuyoruz. Yıl içerisinde yaptığımız akademik çalışmaları konuşuyoruz. Katılımcılardan aldığımız geri dönüşlere baktığımız zaman gerçekten öğrencilerimizin emeklerinin çok çok yerinde olduğunu, iyi çalışmaları olduğunu duymak da bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü ülkemizin yarınlarını biz teknolojiyle, bilimle, yetenekli gençlerimizle ve akademiyle kurgulayacağına inanıyoruz' diyen Yılmaz, teknoloji eğitiminin stratejik önemine dikkat çekti.

'Hazır olanı tüketen değil, üreten gençler yetiştiriyoruz'

Okulun eğitim anlayışına ilişkin de bilgi veren Mustafa Yılmaz, yalnızca akademik başarıya değil, üretim odaklı teknik gelişime de önem verdiklerini kaydetti.

Okulun sloganının 'teknik güç, akademik başarı' olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

'Buradaki teknik güçten kastımız sadece hazır olan bir şeyi almak değil. Biz burada yazılımıyla, donanımıyla, prototipiyle bütün alanda bizim öğrencimizin, bizim insanımızın dokunduğu çalışmalar ve teknolojiyi toplumun, ülkemizin yarınlarına nasıl faydalı hale getirebiliriz çalışmaları ve üzerinde en çok durduğumuz alanlardan biri yerli ve milli yazılım noktasındaki çalışmalarımız.'

Yeni projeler beşinci festivalde tanıtılacak

Teknik alanda yürütülen bazı projelerin halen geliştirme aşamasında olduğunu belirten Yılmaz, bu projelerin gelecek yıl düzenlenecek festivalde kamuoyuna sunulacağını açıkladı.

'Bugün burada özellikle teknik alandaki çalışmalarda bunu sergileme fırsatı bulduk. Tabii daha üzerine çalıştığımız birkaç projemiz var. İnşallah onu da beşinci geleneksel düzenleyeceğimiz programda katılımcılara tanıtmış olacağız' ifadelerini kullanan Yılmaz, Adıyaman'da teknoloji ve bilim temelli bu tür organizasyonlara öncülük etmenin kendileri için ayrıca gurur kaynağı olduğunu söyledi.

'İlimizin teknolojiye ve üretime ihtiyacı var'

Adıyaman'ın bilim, teknoloji, sanayi ve üretim alanında gelişime ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yılmaz, eğitimciler olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

'İlimizin teknolojiye, bilime, sanayiye, üretime ihtiyacı var. Biz eğitimciler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz. Hem sahanın hem teknolojinin hem teknik anlamda iyi insanlar, iyi öğrenciler, iyi bir gelecek yetiştireceğiz ve bunun da burada aslında bir meyvesini alıyoruz' dedi.

Konuşmasının sonunda öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Yılmaz, 'Gecesini gündüzüne katan, kafa yoran, düşünen, tartışan, sorgulayan gençlerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kaynak : PERRE