Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, kurbanlık fiyatları ve ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle kurban ibadetini yerine getirmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

'Gücüm Yettiği Takdirde Keserim'

Vatandaşlardan Cevli Genç, kurban ibadetine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ben memur bir kişiyim, gücüm yettiği takdirde keserim, yetmezse kesemem. Gücü yetmeyen ve kurban kesmeyen günaha girmez. Çocuklarımdan biri polis, diğeri uzmanlığa gitti, tek başıma kesemem. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun' dedi.

'En Küçük Kurban 250 Bin Lira'

Hasan Kara ise kurban alamadığını belirterek, 'Param yok, fiyatlar çok pahalı. En küçük kurban 250 bin lirayı buluyor.' ifadelerini kullandı.

'Kilosu 350 Liradan Aldım'

Ramazan Bozan ise bir küçükbaş hayvan aldığını belirterek, 'Kilosunu 350 liradan aldım. Biraz zorlanıyoruz ama yine de şükrediyoruz' dedi.

'Borçlarım Nedeniyle Kesmiyorum'

Hüseyin Karakuş ise borçları nedeniyle bu yıl kurban kesemeyeceğini ifade ederek, 'Oğlumu evlendirdim, altın borcum var, ödemekte zorlanıyorum' şeklinde konuştu.

