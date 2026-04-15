Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün kent genelinde güneşli ve sıcak bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların cumadan itibaren kent genelinde etkisini tekrardan arttıracağı ifade edildi. Cuma gününe kadar güneşli olacak kent genelinde cumadan itibaren hafta sonuda dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.
16 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/21 derece
Besni 9/ 17 derece
Çelikhan 5/17derece
Gerger 9/20 derece
Gölbaşı 8/21 derece
Kahta 9/21 derece
Samsat 9/21 derece
Sincik 5/ 15 derece
Tut 9/18 derece
17 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 21 derece
Besni 9/ 17 derece
Çelikhan 6/17 derece
Gerger 11/20 derece
Gölbaşı 9/20 derece
Kahta 9/21 derece
Samsat 11/21 derece
Sincik 6/ 16 derece
Tut 10 /18 derece
Kaynak : PERRE