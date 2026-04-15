Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün kent genelinde güneşli ve sıcak bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların cumadan itibaren kent genelinde etkisini tekrardan arttıracağı ifade edildi. Cuma gününe kadar güneşli olacak kent genelinde cumadan itibaren hafta sonuda dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği meteoroloji tarafından açıklandı.

16 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/21 derece

Besni 9/ 17 derece

Çelikhan 5/17derece

Gerger 9/20 derece

Gölbaşı 8/21 derece

Kahta 9/21 derece

Samsat 9/21 derece

Sincik 5/ 15 derece

Tut 9/18 derece

17 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 21 derece

Besni 9/ 17 derece

Çelikhan 6/17 derece

Gerger 11/20 derece

Gölbaşı 9/20 derece

Kahta 9/21 derece

Samsat 11/21 derece

Sincik 6/ 16 derece

Tut 10 /18 derece

Kaynak : PERRE