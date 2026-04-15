Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları Adıyaman'da yeniden sürücülerin ana gündem maddesi oldu. Kentte güncel pompa fiyatları benzin 64,80 TL, motorin 77,90 TL, LPG 35,44 TL olarak uygulanıyor.

Motorin grubuna gece yarısından itibaren 3 lira 33 kuruş zam gelirken, sektör temsilcileri perşembe gece yarısından itibaren 4 lira 04 kuruşluk indirim beklendiğini ifade ediyor. Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde Adıyaman'da motorin fiyatının yeniden 74 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

Türkiye'nin üç büyük ilindeki güncel fiyatlar ise şöyle sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 75,60 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,51 TL

Motorin: 75,46 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,62 TL

Motorin: 76,72 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,90 TL

Motorin: 76,99 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE