Genel merkezden yapılan açıklamaya göre, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Yunus Aydınarığ atanırken, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülecek faaliyetlerin daha aktif bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu'dan Sorumlu Barış Elçisi Başkanlığı görevine Mehmet Songur getirildi.

Açıklamada, yapılan görevlendirmelerin teşkilatın mevcut yapısını daha dinamik hale getirmeyi hedeflediği vurgulanarak, özellikle bölgesel çalışmaların güçlendirilmesi ve sahadaki koordinasyonun artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi. Yeni atanan isimlerin, sorumluluk alanlarında aktif rol alarak teşkilatın hedeflerine katkı sunması bekleniyor.

Cumhur İttifakı Ocakları yetkilileri, teşkilatın Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetlerin her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, bu kapsamda yapılan görevlendirmelerin stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülecek çalışmaların, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Genel Başkan Ferhat Aydoğan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapılan atamaların teşkilatın kurumsal yapısını daha da güçlendireceğini ifade etti. Aydoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Teşkilatımızın her kademesinde görev alan arkadaşlarımızla birlikte, sahada daha etkin, daha güçlü ve daha organize bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Yeni görevlendirilen isimlere başarı dileklerinin iletildiği açıklamada, Cumhur İttifakı Ocakları'nın önümüzdeki süreçte saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği ve teşkilat yapısının daha da genişletileceği belirtildi.

