Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da düzenlenecek 'Adıyaman 2. Motofest' için hazırlık çalışmaları sürüyor.

Valilik koordinasyonunda planlanan festival kapsamında gerçekleştirilen hazırlık ve değerlendirme toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı. Toplantıda, organizasyonun üç gün boyunca güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Festivalin, 15-16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Beşpınar Marina'da düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik süresince motosiklet gösterileri, konserler ve çeşitli sahne performanslarının yer alacağı bildirildi.

Program kapsamında Zakkum, Manga ve Aynur Polat sahne alacak. Festival boyunca ayrıca Tolga Özgüdür'ün DJ performanslarıyla etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Adıyaman Motofest'in kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

