Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yaz aylarına hazırlık kapsamında çevre temizliği ve haşerelerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde planlı ve programlı şekilde yürütülen ilaçlama faaliyetleriyle birlikte ekipler, vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Sivrisinek, karasinek ve diğer zararlıların üreme alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla, muhtemel haşere artışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle yaz mevsimi öncesinde yürütülen bu kapsamlı mücadele sayesinde hem çevre sağlığı korunuyor hem de yaşam kalitesi artırılıyor.

Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan gelen talepler de titizlikle değerlendirilerek hızlı çözümler üretiliyor. Kahta genelinde sürdürülen bu çalışmalar, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda kararlılıkla devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaş sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önce gelir. Yaz aylarında artış gösteren haşere sorununa karşı ekiplerimizle sahada etkin ve kesintisiz bir mücadele yürütüyor. Amacımız, hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.