Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da hem 17 Nisan hem de 18 Nisan günlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

18 Nisan'da ise kent genelinde hava durumunun değişerek gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların en düşük 16 dereceye kadar gerilemesi, gün içinde ise bu seviyelere yakın seyretmesi öngörülüyor.

17 Nisan İlçelere Göre Hava Durumu

Besni: 13 / 18°C

Çelikhan: 8 / 18°C

Gerger: 12 / 22°C

Gölbaşı: 10 / 21°C

Kahta: 12 / 23°C

Samsat: 12 / 23°C

Sincik: 9 / 18°C

Tut: 13 / 20°C

18 Nisan İlçelere Göre Hava Durumu

Besni: 9 / 11°C

Çelikhan: 9 / 11°C

Gerger: 12 / 15°C

Gölbaşı: 12 / 15°C

Kahta: 14 / 16°C

Samsat: 13 / 17°C

Sincik: 8 / 11°C

Tut: 12 / 14°C

Kaynak : PERRE