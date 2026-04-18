Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye'de artan şiddet vakalarının toplumsal güvenliği tehdit eder boyuta ulaştığı ifade edildi.

SON OLAYLAR ENDİŞEYİ ARTIRDI

Açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı ile Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan olayların, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorununu gözler önüne serdiği belirtildi.

Ayrıca, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili sürecin de olayların çok yönlü ve şeffaf şekilde ele alınması gerektiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

'ŞİDDET MÜNFERİT DEĞİL' VURGUSU

Basın açıklamasında, yaşanan olayların münferit olmadığına dikkat çekilerek, okullarda ve çevresinde çok sayıda şiddet vakasının meydana geldiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıf yapılarak, 2024 yılında suça sürüklenen çocuk sayısının 202 bin 785 olduğu, bu vakaların yüzde 40,4'ünün yaralama suçlarından oluştuğu kaydedildi.

'TOPLUMSAL YAPI ALARM VERİYOR'

Açıklamada, çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelememesi ve mahallelerinde huzur içinde bulunamamasının, toplumsal yapının ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunun göstergesi olduğu ifade edildi.

Bu durumun yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığı, aynı zamanda toplumsal çözülmenin işareti olduğu vurgulandı.

ŞİDDETİN NEDENLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, artan şiddet olaylarının arkasında şu unsurların bulunduğu belirtildi:

Ahlaki ve manevi değerlerden uzaklaşma

Şiddeti normalleştiren medya ve dijital içerikler

Disiplinsizliği teşvik eden eğitim anlayışı

Akran zorbalığının yeterince ele alınmaması

Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin yetersizliği

Denetim eksikliği

Aile, okul ve toplum arasındaki bağın zayıflaması

'SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİ' ELEŞTİRİSİ

Basın açıklamasında, en temel sorunun, mevcut tabloyu değiştirecek güçlü ve kararlı bir siyasi iradenin ortaya konulmaması olduğu ifade edildi.

Yetkililere çağrıda bulunularak, sorunun ertelenmemesi ve somut adımların atılması gerektiği belirtildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Açıklamada, şiddetle mücadele kapsamında şu önerilere yer verildi:

Şiddet içerikli oyunlara erişimin sınırlandırılması,

Sosyal medyada suça yönlendiren yapıların engellenmesi,

Şiddeti özendiren yayınlara yönelik denetimlerin artırılması,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) etkin ve tarafsız çalışması.

Eğitim kurumlarına yönelik öneriler ise şu şekilde sıralandı:

Okullarda giriş güvenliğinin zorunlu hale getirilmesi,

Yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilmesi,

Riskli öğrenciler için erken uyarı sistemlerinin kurulması,

Akran zorbalığına karşı sıfır tolerans politikası uygulanması,

Okul içi ve çevresinde profesyonel güvenlik yapılarının oluşturulması.

Açıklamada, Saadet Partisi'nin 19 Nisan'da Ankara'da gerçekleştireceği Türkiye Divanı toplantısında, çocukların güvenliği, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve toplumsal yapının güçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

'ACİL ADIM ATILMALI' ÇAĞRISI

Basın açıklamasının sonunda, yaşanan olayların ihmal sonucu ortaya çıktığı ifade edilerek, yetkililerin sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilenerek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrısında bulunuldu

Kaynak : PERRE