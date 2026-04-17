Adıyamanlı genç Ömer Öksüzaşıkı'nın öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk odaklı çalışmalar, üniversite düzeyinde kurumsallaşarak yeni bir aşamaya taşındı. Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren BALiz Parmak Kulübü, kuruluşunun birinci yılını Anıtkabir'de düzenlenen resmi çelenk sunma töreniyle tamamladı.

Uzun süredir çeşitli nedenlerle öğrenci topluluklarının Anıtkabir'de çelenk töreni gerçekleştirmesi sınırlı ölçüde mümkün olurken, BALiz Parmak Kulübü'nün gerçekleştirdiği bu organizasyon dikkat çekti. Kulüp üyeleri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak resmi tören düzenledi.

Kulübün Kurucu Başkanı Ömer Öksüzaşıkı, Adıyaman'da başlayan sosyal sorumluluk çalışmalarını üniversite hayatıyla birlikte daha geniş bir alana yayarak Çukurova Üniversitesi'nde kulübün kurulmasına öncülük etti. Öğrencilerin ortak çabasıyla büyüyen bu yapı, birinci yılını Anıtkabir'de gerçekleştirilen törenle tamamladı.

Tören kapsamında kulüp üyeleri, saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk sunumu gerçekleştirdi. Etkinlik, gençlerin Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını ifade ettikleri bir organizasyon olarak kayda geçti.

Ömer Öksüzaşıkı yaptığı açıklamada, Adıyaman'da başlayan sürecin Anıtkabir'e ulaşmasının kendisi açısından önemli bir anlam taşıdığını belirtti. Öksüzaşıkı, üniversitedeki ilk yılı Cumhuriyetin kurucusunun huzurunda tamamlamak istediklerini ifade ederek, gençler olarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

BALiz Parmak Kulübü, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdürürken, Anıtkabir'de düzenlenen bu tören ile hem kuruluş yıl dönümünü kutladı hem de Adıyaman'da başlatılan bir girişimin gelişimini kamuoyuna yansıttı.

