Gaffari İzci, Ensar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve yaşanan can kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve yaşanan acı kayıplar, hepimizin yüreğinde derin bir üzüntü ve endişe oluşturmuştur.

Eğitim kurumları; çocuklarımızın güven içinde yetiştiği, toplumun geleceğinin inşa edildiği en temel alanlardır. Bu alanlara yönelik her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan ciddi bir tehdittir.

Yaşanan bu olaylar; zamanlaması, hedef seçimi ve oluşturduğu etki bakımından değerlendirildiğinde, münferit hadiseler olarak ele alınamayacak kadar vahimdir.

Bilinmelidir ki; toplumda korku iklimi oluşturmak, güven duygusunu zayıflatmak ve kamu düzenini sarsmak bu tür saldırıların en belirgin amaçlarıdır. Bu yönüyle, okulları hedef alan saldırıların, medeniyet değerlerimizi merkeze alan insan, yaratılış ve ahlak odaklı, dijital ahlak, sanal alem ve eğitim felsefesi temel kavramlar ve yaklaşımlar dikkate alınarak daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi zaruri hale gelmiştir.

Ensar Vakfı olarak diyoruz ki eğitim kurumlarına yönelen tehditler yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da hedef almaktadır. Bu nedenle, toplumsal huzuru zedeleyebilecek her türlü gelişmeye karşı yüksek hassasiyet gösterilmeli, güçlü bir birlik ve dayanışma ortaya konulmalıdır.

Yüreklerimizi yakan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyoruz.'

