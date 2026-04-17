Adıyaman Müftülüğü ile İHH'nın iş birliğinde hayata geçirilen Ayşe-Mustafa Gündoğan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılış programına Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaplan, Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin, Bursa İHH Şube Müdürü Abdulmelik Yalvarıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan yetkililer, erken yaşta verilen din eğitiminin çocukların manevi gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yapılan duaların ardından kurdele kesilerek kursun açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra sınıfları gezerek incelemelerde bulundu.

4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek kursta, temel dini bilgilerin yanı sıra değerler eğitiminin de verileceği bildirildi.

