Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olayın ardından eğitim-öğretim sürecine ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu olay nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine farklı bir modelle devam edeceği bildirildi.

Açıklamaya göre, eğitim süreci Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu bünyesinde ikili eğitim sistemiyle sürdürülecek. Bu kapsamda Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencileri sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ise öğlenci olacak şekilde eğitim görecek. Ayrıca ders sürelerinin 35 dakika olarak uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının da Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, alınan bu kararların öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması ve güvenli bir ortamda devam etmesi amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

