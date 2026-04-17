Emlakçı ve Müteahhit Onur Çelik, Adıyaman'daki kira piyasasındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini ve bunun temel nedeninin artan konut talebi olduğunu ifade etti. Çelik ayrıca, deprem sürecinde firmaları tarafından inşa edilen herhangi bir yapıda yıkımının olmadığını vurgulayarak, '11 yıldır güven verme anlayışıyla çalışıyoruz' dedi.

'Kiralar 10-12 Bin Lira Bandına Yükseldi, Taşınma Hareketliliği Fiyatları Etkiliyor''

Onur Çelik, konteyner kentlerden çıkışların etkisiyle kiralarda artış yaşandığını ifade ederek, 'İndere TOKİ'lerde 7-8 bin lira olan kiralar şu anda 10-12 bin lira bandına yükselmiş durumda. Bu rakamların daha da yukarı çıkma ihtimali var. Adıyaman'da konteyner kentlerin boşaltılması, İndere TOKİ'lerde kiraların yükselmesine neden oluyor. 7-8 bin lira olan kiralar şu an 10-12 bin lira arasında yükselmiş durumda. Bunun daha da yükselmesini bekliyoruz. Çünkü yağışlar yavaş yavaş bitiyor. Güneşli havalara giriyoruz. Bununla birlikte taşınma olasılığı da arttığı için kiralar ister istemez yükseliyor' dedi.

'Dar Gelirli Vatandaş TOKİ'yi Tercih Ediyor'

Dar gelirli vatandaşların büyük ölçüde TOKİ konutlarına yöneldiğini söyleyen Çelik, 'Şehir merkezindeki kira fiyatları çok değişmedi. Ancak dar gelirli vatandaşlarımızın fazla olması ve konteyner kentlerde yaşamaları nedeniyle bu vatandaşlarımız doğal olarak 7-8 bin lira civarında olan İndere TOKİ'lerdeki kiralık daireleri tercih ediyor' ifadelerine yer verdi.

'15 Bin Lira Endişesi Var'

Kira artışlarının devam etmesinden endişe duyduklarını belirten Çelik, 'Bazı durumların fırsata çevrilmesiyle birlikte kiraların 15 bin liraya çıkmasından endişe ediyoruz. İnşallah böyle bir tablo oluşmaz' diye konuştu.

'1+1 Dairelere Yoğun İlgi Var'

Bölgedeki konut talebine değinen Çelik, 'Yerinde dönüşüm projelerinin bitirilmiş olması sebebiyle birçok daire satışa çıkıyor, biz de durumu tam anlayamadık. Yerinde dönüşüm yapanların çoğu yapıları satma derdine girmiş. Ancak son 1-2 aydır yoğunluğumuz kiralık evler üzerine. Yeni hastane civarında olanlar ve aynı şekilde 400 yataklı devlet hastanesi çevresindeki 1+1 daireler üzerine çalışıyoruz' dedi.

'Web Tapu Sistemi Sorunsuz İşliyor'

Tapu işlemlerine ilişkin de bilgi veren Çelik, 'Elektronik sisteme geçiş yaptık, Web Tapu sistemini 5 yıldan fazla süredir kullanıyoruz. Web Tapu üzerinden işlem yapıldığı için çok yanlış olabilecek bir durum yok. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğu için veraseti düşenler oldu, karışan durumlar yaşandı. Ancak bunu da kendi aralarında halletmeye çalışıyorlar. Tapuda herhangi bir problem yok. Web Tapu sistemi çok güzel oturtuldu. Şu anda yetki belgesiyle çalışılıyor' ifadelerini kullandı.

'11 Yıldır Güven Esaslı Çalışıyoruz, Yerinde Dönüşüm Projelerimiz Mevcut'

Rehber ADY İnşaat hakkında da bilgi veren Çelik,'Rehber ADY İnşaat olarak kendi yaptığımız yerinde dönüşüm projelerimiz ve devletin hibeli kredi desteği olan köy projelerimiz mevcut. Hepsini şu anda yüzde 100 teslim etmiş durumdayız. Amacımız, deprem sürecinde yaşanan üzüntüleri ve acıları bir nebze de olsa azaltarak insanları mutlu etmek ve istedikleri eve kavuşturmak. Aynı şekilde yerinde dönüşüm dışında yap-sat projelerimiz de mevcut. Kat karşılığı projeler, arsa alım ve satımlarında da faaliyet gösteriyoruz. Rehber ADY İnşaat olarak yıllardır olduğu gibi güven vermeye devam ediyoruz' dedi.

'Deprem Döneminde Tek Binamızda 'Az Hasar' Tespiti Yapıldı'

Deprem döneminde firmaya ait yalnızca bir binanın 'az hasarlı' olarak kayıtlara geçtiği, bunun da bina sahiplerinin DASK'tan ödeme alabilmek amacıyla yaptıkları işlemden kaynaklandığı belirten Çelik, 'Deprem döneminde az hasarlı verilen tek bir binamız var. Onda da DASK'tan ödeme almak amacıyla bina sahipleri tarafından bu şekilde işlem yapılmış. Çok şükür herhangi bir yıkımımız olmadı. Yeni bir firma gibi görünebiliriz ancak geçmişimiz ve yaptığımız işler farklı. Bu sektörde 11 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 11 yıldır güven verme anlayışıyla çalışıyoruz ve bu güveni milletimize verdiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız işlerden ve müşterilerimizden gelen geri dönüşlerden de bunu görmekteyiz. Çok şükür' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE