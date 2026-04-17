Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Adıyaman Şubesi, sendikanın Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı 'Şiddete Karşı Yaşamı Savunmak İçin Nöbetteyiz' eylemine katıldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının öğrencilerin, çocukların ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını ciddi biçimde tehdit ettiği vurgulandı.

'Yaşam Hakkı Tehdit Altında'

Açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların yalnızca bireysel vakalar olmadığı, yıllardır uygulanan yanlış eğitim politikalarının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Eğitim Sen, eğitim alanlarının giderek güvenli olmaktan uzaklaştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Eğitim alanları; eşitliğin, bilimin ve özgürlüğün değil, giderek artan şekilde güvensizliğin ve şiddetin mekânı haline getirilmiştir.'

'Eğitim Alanları Yaşamın Merkezi Olmalı'

Açıklamada, eğitim politikalarının piyasacı ve gerici uygulamalarla şekillendirilmesinin gençleri geleceksizliğe sürüklediği, yoksulluk ve işsizliğin ise şiddeti besleyen temel unsurlar haline geldiği ifade edildi.

Sendika, 'Eğitim alanları şiddetin değil, yaşamın, umudun ve eşitliğin alanı olmak zorundadır' çağrısında bulundu.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

'Şiddete Karşı Yaşamı Savunmak İçin Nöbetteyiz!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Adıyaman Şubesi olarak, sendikamızın Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı 'Şiddete Karşı Yaşamı Savunmak İçin Nöbetteyiz' eylemine katıldık.

Ülkenin dört bir yanında, özellikle son günlerde okullarda yaşanan şiddet olayları; çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkının nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Siverek'te ve Maraş'ta yaşanan acı olaylar, sadece bireysel vakalar değil, yıllardır sürdürülen yanlış politikaların sonucu olan derin bir toplumsal sorunun yansımasıdır.

Bugün eğitim alanları; eşitliğin, bilimin ve özgürlüğün değil, giderek artan şekilde güvensizliğin ve şiddetin mekânı haline getirilmiştir. Eğitim politikalarının piyasacı ve gerici uygulamalarla şekillendirilmesi, gençleri geleceksizliğe sürüklemekte; yoksulluk, işsizlik ve umutsuzluk ise şiddeti besleyen temel zemin haline gelmektedir.

Bizler buradan bir kez daha ifade ediyoruz:

Eğitim alanları şiddetin değil, yaşamın, umudun ve eşitliğin alanı olmak zorundadır!

Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve siyasi iktidarı; okullarda artan şiddetin gerçek nedenleriyle yüzleşmeye, sorumluluk almaya ve kalıcı çözümler üretmeye çağırıyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin yaşamı hiçbir şekilde göz ardı edilemez.

Eğitim Sen olarak başlattığımız bu yaşam nöbeti;

Şiddete karşı yaşam hakkını savunma iradesidir,

Geleceğimize sahip çıkma kararlılığıdır,

Dayanışmayı büyütme çağrısıdır.

Adıyaman'dan Ankara'ya uzanan bu mücadelede, yalnız olmadığımızı biliyoruz. Tüm eğitim emekçilerini, velileri ve halkımızı bu haklı mücadeleye destek vermeye, yaşam nöbetimizi büyütmeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

Ancak birlikte mücadele edersek bu karanlığı dağıtabilir, ancak dayanışmayı büyütürsek çocuklarımızın yaşamını koruyabiliriz.'

Kaynak : PERRE