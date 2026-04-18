Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede artan gerilimin yalnızca Ortadoğu'yu değil, Doğu Akdeniz'i de doğrudan etkilediğini belirterek, KKTC'nin jeopolitik öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

'Bölge Kritik Bir Güvenlik Sürecinden Geçiyor'

Ortadoğu'da İran, ABD ve İsrail arasında yükselen tansiyona dikkat çeken Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

'Bölgemiz son derece hassas bir güvenlik sürecinden geçmektedir. Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik, Kıbrıs meselesinin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.'

Adadaki İngiliz üslerinin askeri operasyonlarda kullanılabildiğini hatırlatan Tatar, buna karşın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin yok sayılmasını 'açık bir çifte standart' olarak nitelendirdi.

'Çözümün Anahtarı Egemen Eşitliktir'

KKTC'nin varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Tatar, kalıcı çözümün ancak eşitlik temelinde mümkün olabileceğini ifade etti:

'Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında varlığını ve siyasi iradesini temsil etmektedir. Kalıcı ve adil bir çözümün yolu, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulünden geçmektedir.'

Ortadoğu'da Savaş Alarmı

Tatar, İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki askeri operasyonlarının dünya barışını tehdit ettiğini belirterek, sivillerin hedef alındığı saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bölgede barış için aktif diplomasi yürüttüğünü ifade eden Tatar, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen girişimlerin önemine dikkat çekti.

'Türkiye, KKTC'nin En Büyük Güvencesidir'

Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik karşısında Türkiye'nin gerekli tedbirleri aldığını belirten Tatar, KKTC'de savunma kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.

'Türkiye, bölgede dostlarına güven veren güçlü bir devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız için en büyük güvence Türkiye'dir.'

'Artık İki Devletli Çözüm Gündemde'

Rum tarafıyla yürütülen görüşmelere de değinen Tatar, federasyon modelinin artık gerçekçi olmadığını belirterek, iki devletli çözüm üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

'Uluslararası toplum bizi tanımamakta ısrar etse de mücadelemiz sürecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için kararlılıkla çalışıyoruz.'

Şanlıurfa ve Adıyaman Vurgusu

Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldığını belirten Tatar, bölge halkına özel teşekkür etti:

'Şanlıurfa'da kendimi adeta Kıbrıs'ta gibi hissettim. Adıyaman'dan Zeynel Abidin Kıymaz, Şanlıurfa'dan Bülent Sayın gibi değerli dostlarıma, onların şahsında bütün Şanlıurfalılara ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Binlerce Şanlıurfalı ve Adıyamanlı gencimiz KKTC'de üniversitelerde eğitim görüyor. Bir o kadarda Türkiye'den Kıbrıs'ımıza gelip askerlik görevlerini yapan kardeşlerimiz var. Bu bağlar bizim için çok kıymetlidir.'

Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Halfeti gibi önemli turistik alanları ziyaret ettiğini belirten Tatar, gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE