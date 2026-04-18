Yeniden ve kısa süreliğine tekrar başlatılacak başvuru sürecinden; mahkeme kararıyla binalarının hasar durumu değişenler, ortak taşıyıcı sisteme sahip yapılarda hasar durumu orta ve üzeri seviyeye yükselenler, yasal sürede başvuru yapamayıp mahkeme kararıyla başvuru hakkı elde edenler ile hastalık veya askerlik gibi mücbir sebepler nedeniyle başvuru yapamayan afetzedeler yararlanabilecek.

Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgeler arasında hasarlı binaya ait askı kodu, mahkeme kararı, mülkiyet belgesi (tapu fotokopisi, emlak beyannamesi veya ilmühaber), ortak taşıyıcı olduğuna dair resmi yazı ve mücbir sebebi kanıtlayan belgeler yer alıyor.

Başvurular, Adıyaman merkezdeki konteyner kent ofisleri ile Besni, Gölbaşı ve Kahta ilçelerindeki belirlenen noktalarda şahsen yapılacak. Yetkililer, başvuruların yalnızca afetzedelerin kendisi veya yasal temsilcileri tarafından bizzat gerçekleştirilmesi gerektiğini, dilekçe yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Daha önce dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşların da hak kaybı yaşamamaları için belirtilen tarihler arasında başvuru ofislerine şahsen müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Başvuru Ofisleri

Merkez İlçe Ofis-1 K-12 Konteynerkent

Yeni Mah. Türkiye Petrolleri Doğusu

Merkez İlçe Ofis-2 K-2b Konteynerkent

400 Yataklı Hastane Acil Giriş Kapısı Karşısı

BESNİ İLÇE OFİSİ

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Binası

15 Temmuz Şehitler Mh. Arif Ağaoğlu Sk. No:60

GÖLBAŞI İLÇE OFİSİ

Gölbaşı İlçe Kaymakamlık Binası

KAHTA İLÇE OFİSİ

Kahta Kültür Merkezi Binası

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE