Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Dayan, açıklamasında eğitimin toplumların geleceğini belirleyen temel unsur olduğunu vurgulayarak, Köy Enstitülerinin Türkiye'nin eğitim ve kalkınma tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Enstitülerin yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda Anadolu'nun aydınlanma ve kalkınma sürecinin önemli bir parçası olduğu kaydedildi.

Köy Enstitülerinin üretimle eğitimi birleştiren özgün bir model sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bireylerin bilgiyle birlikte beceri ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Enstitülerin Anadolu'nun farklı bölgelerinde öğretmen ve çeşitli meslek gruplarını yetiştirerek geniş bir etki alanı oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, Köy Enstitülerinin bir 'Anadolu Rönesansı'nın temellerini attığı, ancak çeşitli nedenlerle bu sürecin sürdürülemediği ve yarım kaldığı değerlendirmesine yer verildi. Günümüzde ise bu modelin ortaya koyduğu vizyonun hâlâ güncelliğini koruduğu ve eğitim politikaları açısından önem taşıdığı belirtildi.

Dayan, eğitimde fırsat eşitliği, yerel kalkınma, üretim odaklı öğrenme ve eleştirel düşünce gibi kavramların günümüzde de geçerliliğini sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada ayrıca, geçmiş deneyimlerden yararlanılarak yeni ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim politikalarının geliştirilebileceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE