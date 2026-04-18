Kamyon Çamura Saplandı Mahallede Kısa Süreli Panik Yaşandı

Adıyaman’da etkili olan yağışların ardından Sümerrevler Mahallesi 17128 Sokak’ta meydana gelen olayda, 02 AAS 125 plakalı kamyon çamura saplandı. Yolun balçık haline gelmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araç, bir süre sonra bulunduğu noktada hareket edemedi. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede kısa süreli yoğunluk oluştu. Mahalle sakinleri özellikle yağışlı havalarda yolun kullanılamaz hale geldiğini ifade ederken, benzer durumların sık sık yaşandığını dile getirdi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, araç çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Mahalle Sakinlerinden Yol Tepkisi

Mahallede yaşayan vatandaşlar, yolun uzun süredir kötü durumda olduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Özellikle yağış sonrası oluşan çamurun sürücüler için risk oluşturduğunu ifade ettiler.

Araç Çıkarma Çalışmaları Başlatıldı

Ekipler, saplanan kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Haber: Adıyamanlılar Net