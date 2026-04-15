Şanlıurfa’da 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına tepki göstermek isteyen Eğitim birsen Adıyaman Şubesi Başkanlığı ve beraberindeki vatandaşlar kent meydanında bir araya geldi.

Menfur saldırıya tepki göstermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Eğitim birsen Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Demir, “Öğretmenin itibarsızlaşması da toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan “Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir” anlayışı terk edildi.

Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan şikâyet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü. Bu yanlış iklimin sonucunda Siverek’te yaşadığımız vahim tablo oluşmuştur.

ABD gibi ülkelerde sıklıkla görülen silahlı okul baskınlarının bir benzerinin ülkemizde gerçekleşmesi, bugüne kadar yaşananlar sebebiyle görevleri başında can güvenliği endişesi taşıyan eğitim çalışanlarını daha büyük bir endişeye sevk etmektedir. Tüm Türkiye’de bir gün iş bırakarak gösterdiğimiz tepki bu büyük endişenin görülmesini de sağlamak amacı taşımaktadır.

Her yıl öğretmenler günü kutlamaları yapılıyor. Öğretmenliğin değerine dair güzel sözler söyleniyor, öğretmenlerle yaşanmış kıymetli hatıralar paylaşılıyor. Bu saldırılar sadece bireylere değil; eğitime, topluma ve doğrudan geleceğimize yapılmaktadır.

Siverek’te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırı, bir kez daha göstermiştir. Okullarımızda eğitimcilerimize ve öğrencilerimize yönelen şiddet artık münferit değil, yaygın bir toplumsal sorundur. Bu durum, toplumsal çürümeyi açıkça gözler önüne sermektedir ” İfadelerini kullandı.

