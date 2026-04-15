Şanlıurfa’da 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına tepki göstermek isteyen Türk Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Başkanlığı ve beraberindeki vatandaşlar Mimar Sinan parkı girişinde bir araya geldi.

Menfur saldırıya tepki göstermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Başkanı İbrahim Ertaş, “Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda, öğretmen ve öğrencilerimizin de aralarında bulunduğu 16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullar öğrencilere bilgi kazandıran, onları geleceğe hazırlayan; eğitimcilerimizin huzur ve güven içinde görev yaptığı, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı kurumlardır. Ancak okulların şiddet olaylarıyla anılması, ülkemizin geleceğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur” dedi.

