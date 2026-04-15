Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Adıyaman'da yaşandığını iddia ettiği sendikal baskılara ilişkin sert ifadeler kullandı. Genel Başkan Kahveci, sendikalarına gönderilen istifa formlarının üzerine bazı servis sorumlularının isimlerini yazarak üyeleri istifaya zorladığını öne sürdü. Genel Başkan Kahveci, yaşanan sürece ilişkin belgeleri paylaşarak, Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

'İstifa Formlarına İsim Yazarak, Bu İşi Alenen Yaptıklarını İlan Ediyorlar'

'Kahveci, sendikaya gönderilen istifa formlarının üzerine bazı idarecilerin isimlerini yazarak sürece müdahil olduğunu öne sürerek, 'Adıyaman'da sendikamıza gönderilen istifa formlarının üstüne, üyelerimizi baskıyla istifa ettiren servis sorumluları kendi el yazılarıyla isimlerini yazarak bu işi yaptıklarını alenen ilan edip birilerine şirinlik yapıyorlar. Zavallı bir hâl içerisindeki bu kişilerin, bırakın yönetici olmayı, kamu hizmeti sunması bile son derece problemlidir' ifadelerini kullandı.

'Bakanlığa Başvuru Yapıldı'

Kahveci, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını ve gerekli incelemelerin başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Genel Başkan Kahveci, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu Kadarına da Pes Artık!

Sendikal mücadeleyi idarecinin gölgesinde ve devletin makamını kullanarak yapmaktan başka bir şey bilmeyenler artık ipin ucunu da kaçırdılar.

Öyle ki Adıyaman'da sendikamıza gönderilen istifa formlarının üstüne, üyelerimizi baskıyla istifa ettiren servis sorumluları kendi el yazılarıyla isimlerini yazarak bu işi yaptıklarını alenen ilan edip birilerine şirinlik yapıyorlar.

Zavallı bir hâl içerisindeki bu kişilerin, bırakın yönetici olmayı, kamu hizmeti sunması bile son derece problemlidir.

Tarafsızlığını yitirmenin de ötesinde malum-sen'e kul köle olan, kendini yönetici zanneden bu zatlar hakkında gerekeni yapacağız. Görevini kötüye kullanarak sendikal örgütlenmeyi engelleyen, alenen suç işleyen bu kişilerle yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu pespayeliğin içindeki herkese sesleniyoruz: Üyelerimize yaptığınız baskının, sendikamıza karşı hasmane tavrınızın bedelini ödeyeceksiniz.

Kendini idareci zanneden tipler, sizinle uğraşacağız.

Bu olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık. Adıyaman'da görev yapan kamu sağlık idarecileri hakkında gereğinin yapılmasını istedik. Bununla da kalmayacak; devletin her kademesine gerekli şikâyetleri yapıp suç duyurusunda bulunarak yargılanmalarını sağlayacağız. İstifa formlarının üstüne isimlerini yazanlara mahkeme celplerinde imzalarını attıracağız.

Sendikal mücadelemizde gecemizi gündüzümüze katarak ailemize dâhil ettiğimiz üyeleri idareci baskısına ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Herkes haddini bilecek.'

