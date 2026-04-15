Adıyaman'da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ içerisinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği B.C., isimli şahsı durdurmak istedi.

Polisin dur ikazına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden bir adet tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.